Хабаровск, 24 октября, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Улучшать демографию на Дальнем Востоке будут без денег, но с помощью морали, инфекционная пневмония и «озверевшие» зоозащитники, в хабаровскую церковь прибыли купола с Урала, — самые заметные события прошедших выходных в Хабаровском крае в обзоре ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

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Денег нет, но поднимать демографию надо

В Хабаровске прошла Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», сообщает «Люди-ДВ».

«Финансов мало, поэтому меры, предлагаемые для улучшения демографии в Дальневосточном регионе, должны быть максимально эффективными, но при этом минимально затратными», — задал тон дискуссии заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Собравшимся на конференцию представили и проект «Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2030 года». Цифры, представленные в «Концепции», вряд ли кого-то обрадуют. В регионе самая низкая по стране продолжительность жизни, самая высокая смертность от инфекционных и паразитарных болезней. Уровень алкоголизации на 70% выше среднего, а в отдельных регионах вдвое превышает среднероссийский показатель. При этом 87% дальневосточников, страдающих алкоголизмом, это люди трудоспособного возраста.

Стратегической целью авторы «Концепции» ставят стабилизацию численности населения на уровне 6,2 — 6,3 миллиона человек к 2020 году, с ростом до 8 миллионов к 2030. Зачем столько народу, где он будет жить и работать — никто не объяснил.

Авторы дальневосточной «демографической доктрины», по которой регион, как предполагается, будет жить до 2030 года, уверены, что знают пути решения демографической проблемы. Для этого они предлагают снизить смертность, увеличить рождаемость, сократить миграционный отток, привлечь в макрорегион трудовых мигрантов и бывших соотечественников, закрепить молодежь на Дальнем Востоке.

Как осуществить все эти, вне всяких сомнений, прекрасные идеи — никто не объяснил.

В кулуарах конференции, и даже с трибуны, «Концепцию» критиковали за бессистемность, отсутствие конкретных мер: документ не содержит ни реальных предложений по развитию инфраструктуры, ни даже общих условий для улучшения жизни на Дальнем Востоке.

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Выступавшие на конференции ученые озвучили шокирующие цифры: по продолжительности жизни мужчин Дальний Восток находится на уровне беднейших африканских стран. Конкретно — между Танзанией и Эфиопией. Медицина в регионе хронически недофинансируется. При описании демографической ситуации в регионе в выступлениях часто звучал термин «сверхсмертность».

По мнению ученых, 70% смертей в среднем и молодом возрасте можно предотвратить. Как? Ответ прост: отказ от вредных привычек, спорт, здоровое питание, регулярный прием качественных современных медицинских препаратов. Но на все это нужны деньги.

Впрочем, некоторые участники конференции вовсе не считают, что для улучшения демографии на Дальнем Востоке вообще нужны деньги. Так, эксперт рабочей группы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ Ольга Пономарева привела в пример Европу, где «пособие на ребенка составляет 500 евро, а рождаемость не растет». Вместо денег депутат предложила «проводить идеологическую кампанию и усиливать мораль».

Между тем, тенденции в рождаемости на Дальнем Востоке тоже не радуют: снижаются темпы не только вторых и третьих, но и первых рождений.

Две школы в Хабаровске закрыли из-за вспышки инфекции

31 школьник в краевой столице заболел микоплазменной пневмонией, 19 детей госпитализировано, пишет ИА «Амурпресс».

Как сообщили агентству в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, состояние госпитализированных детей оценивается как «средней степени тяжести».

По постановлению главного санитарного врача региона, в целях локализации очага инфекции, приостановлена деятельность школы №30 и гимназии №5 Хабаровска. В учреждениях образования проводится дезинфекция. Остальным учебным заведениям предписано соблюдать строгий гигиенический режим.

«Озверевшие» зоозащитники

Это же издание сообщает о нарастающей в краевой столице истерии, связанной с прогремевшим на всю страну «живодерским делом».

В полицию обращаются граждане с жалобами на угрозы зоозащитников. Так, жительница Хабаровска написала в правоохранитеольные органы заявление о том, что ее дочери приходят электронные сообщения с угрозами от зоозащитников, которые полагают, что девушка может быть причастна к издевательствам над животными. Полицейские проводят проверку.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ занялся расследованием дела о жестоком обращении с животными, подозреваемыми по которому проходят две девушки из Хабаровска. По версии интернет-пользователей, горожанки брали через объявления животных, а затем зверскими образами мучили их до смерти. Фотографии несовершеннолетние не стеснялись выкладывать в сеть.

Уральские купола для сгоревшего хабаровского храма

О ценном грузе, доставленном в столицу региона с Урала, пишет краевая газета «Хабаровский край сегодня».

Два года назад в одном из районов Хабаровска сгорела старая деревянная церковь Александра Невского. Храм было решено восстановить, но уже в камне. На строительство собирают средства всем миром. Работы близятся к концу, строители торопятся завершить внешнюю отделку до наступления морозов.

Меценаты, взявшие на себя расходы по приобретению куполов, колоколов, заказали их на уральском заводе, одном из двух в России, специализирующемся на отливке настоящих церковных куполов и колоколов.

По словам настоятеля храма Александра Невского, отца Василия, главная работа впереди: главное в храме — иконостас. На его создание может уйти не один год.