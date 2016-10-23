Южно-Сахалинск, 24 октября, 2016, 02:14 — ИА Регнум. В Охотском море близ Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила сейсмологическая станция «Южно-Сахалинск».

hereffileth.gq Итуруп. РФ

Землетрясение произошло в понедельник, 24 октября, 7:25 по сахалинскому времени, по московскому времени в воскресенье, 23 октября, в 23:25. Как сообщили на сайсмостанции, эпицентр подземных толчков расположен в 118 километрах южнее острова Итуруп на глубине в шесть километров.

Сведений о том, как ощущалось землетрясение в населенных пунктах, пока нет. Тревога цунами также не объявлялась.

Напомним, что 21 октября на западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки наблюдались в префектуре Тоттори, примерно в 700 километрах от Токио. Сообщалось, что в одном из японских ресторанов пострадала женщина, опрокинувшая на себя раскаленным маслом в результате землетрясения. Также в некоторых домах были перебои с электричеством.