Каракас, 24 октября, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро нарушил демократический порядок, конституцию страны и фактически совершил государственный переворот. Такие обвинения выдвинули в ходе ожесточенных дебатов, прошедших в парламенте страны, оппозиционные депутаты и объявили о начале процедуры импичмента, сообщает в воскресенье, 23 октября с.г., La República.

sott.net Николас Мадуро

Экстренное собрание парламентариев было созвано по инициативе председателя народного собрания Генри Рамоса. Результатом продолжительных споров о юридических основаниях решения о переносе референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы был вывод о том, что Мадуро нарушил конституционный порядок и совершил государственный переворот.

«Народ имеет право на восстание. В Венесуэле произошел переворот», — заявил глава оппозиции Хулио Борхес. При этом оппозиционер подчеркнул, что действия президента привели к «болезненному распаду конституции страны».

Депутаты, поддерживающие президента, в свою очередь, обвинили оппозицию в создании в стране кризисной ситуации и работе на развал страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд Венесуэлы принял решение о приостановлении подготовки к проведению референдума на неопределенный срок в связи с тем, что ряд региональных судов вынесли решения о выявленных нарушениях на предыдущем этапе подготовки к плебисциту.