В Калифорнии в результате ДТП погибли 13 человек
Вашингтон, 23 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния столкнулись туристический автобус и грузовик. Как передает НТВ, в результате аварии погибли 13 человек, еще более 30 пострадали.
Eli Duke
Автомобильная авария
Авария произошла в воскресенье, 23 октября, неподалеку от города Палм-Спрингс.
«После столкновения двери автобуса оказались заблокированными, — говорится в сообщении. — Спасатели эвакуировали пострадавших пассажиров с помощью пожарных лестниц, приставленных к окнам».
В настоящее время на месте ДТП работает полиция и пожарная служба.
Причины аварии пока неизвестны.