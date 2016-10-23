Вашингтон, 23 октября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния столкнулись туристический автобус и грузовик. Как передает НТВ, в результате аварии погибли 13 человек, еще более 30 пострадали.

Eli Duke Автомобильная авария

Авария произошла в воскресенье, 23 октября, неподалеку от города Палм-Спрингс.

«После столкновения двери автобуса оказались заблокированными, — говорится в сообщении. — Спасатели эвакуировали пострадавших пассажиров с помощью пожарных лестниц, приставленных к окнам».

В настоящее время на месте ДТП работает полиция и пожарная служба.

Причины аварии пока неизвестны.