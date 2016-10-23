Лондон, 23 октября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В матче девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) футбольный клуб «Челси» на своем поле переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая 23 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:0.

Carla Arenas Футбол

Голы в составе «аристократов» забивали Педро Родригес, Гари Кэхилл, Эдер Азар и Н'Голо Канте.

После девяти матчей чемпионата Англии лондонский «Челси» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Манчестер Юнайтед», набравший 14 баллов, находится на 7-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 9-й тур.

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 4:0.

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