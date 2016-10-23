Вильнюс, 23 октября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 23 октября, в 20.00 по местному времени (совпадает с мск.) завершились парламентские выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Явка на момент закрытия участков по данным Центральной избирательной комиссии составила 31,84%. Вместе с предварительным голосованием и голосованием на дому общая явка составила 37,85%.

Resizia Выборы

Всего во втором туре будет избрано 68 депутатов Сейма. 70 были избраны 9 октября по партийным спискам, ещё трое победили по одномандатным округам уже в первом туре 9 октября. В Сейме Литвы всего 141 место.

Во время голосования по партийным спискам победила партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Они получили в парламенте 20 мест. За ними — партия Союз крестьян и зеленых Литвы с 19 мандатами. В настоящий момент правящие социал-демократы обеспечили в первом круге 13 мест. Союз либералов 8 кресел, Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей 5 мест, партия «Порядок и справедливость» — также пять мест. У литовских поляков ещё две победы в одномандатных округах с первого раза. У консерваторов одна победа в одномандатном округе также с первого раза.

Больше всего во второй тур прошло представителей консерваторов и крестьян-зеленых: 42 и 40 кандидатов. 21 у социал-демократов, 12 — у либералов, по пять у Рабочей партии и самовыдвиженцев, по два у литовских поляков и Союза свободы Литвы, по одному у «Списка Литвы», Партии зеленых, и антикоррупционной коалиции Путейкиса и Кривицкаса.

Уже в эту ночь планируются первые переговоры о будущей новой правящей коалиции.