Ростов-на-Дону, 23 октября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Каменском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух транспортных средств — грузовика и маршрутки. Об этом Life.ru сообщили источники в правоохранительных органах.

See-ming Lee Автомобильная авария

Авария произошла в воскресенье, 23 октября, на федеральной трассе М-4 «Дон».

«Водитель «газели», который перевозил 7 человек, не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался перед ним, — сообщил источник. — Погиб один пассажир «газели», водитель и остальные пассажиры с различными травмами доставлены в местную больницу».

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы (сотрудники ДПС и скорой медицинской помощи).

Другие подробности пока неизвестны.