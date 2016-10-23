Рязань, 23 октября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Рязани с 23 октября до особого распоряжения в связи со взрывом бытового газа в жилом десятиэтажном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Распоряжение подписал глава администрации города Рязани Олег Булеков.

Mr.TinDC Чрезвычайная ситуация

«На этот период структурным подразделениям администрации поручено организовать временное размещение, горячее питание и оказание помощи пострадавшим от происшествия гражданам, размещенным в пунктах временного размещения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилой многоэтажке в Рязани прогремел ранним утром 23 октября. В результате погибли три человека, 16 пострадали, в том числе пятеро оказались в больнице. Угрозы жизни пострадавшим нет. СКР возбудило уголовное дело, основная версия — утечка бытового газа

Взрыв повредил три верхних этажа дома, причем два этажа — 10-й, технический, и девятый, жилой восстановлению не подлежат, их решено демонтировать. Возможность восстановления дома специалисты планируют оценить в течение суток. Также разрушена котельная, которая снабжала дом, в котором произошел взрыв, и соседний. Сейчас решается вопрос о подключении тепла по другой схеме, началась прокладка теплотрассы, которую планируется завершить 24 октября.

Жители дома, в котором произошел взрыв, в данный момент находятся в пунктах временного размещения. Как обещали в правительстве, жильцы тех квартир, которые не были затронуты взрывом, в скором времени смогут вернуться домой. Для остальных жилье предоставят из маневренного фонда, на время решения вопроса о восстановлении дома.