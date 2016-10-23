Токио, 30 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Разработчики Final Fantasy XIV предупредили, что серверы онлайн-игры могут не справиться с наплывом геймеров в день релиза дополнения Endwalker. Публикация была размещена 30 ноября на сайте проекта.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Final Fantasy XIV

Авторы игры отметили, что ожидают увидеть резкое увеличение числа активных игроков после релиза дополнения. Они добавили, что сейчас пытаются оптимизировать серверы, но из-за проблемы мировой нехватки электронных компонентов у них не получилось добавить нужное количество миров.

Напомним, релиз Final Fantasy XIV: Endwalker состоится 7 декабря 2021 года на ПК и консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. С релизом дополнения в игре появятся новые локации (Garlemald и Moon), новые миссии, кроме того, максимальный уровень персонажей будет увеличен до 90-го.