Москва, 23 октября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на своем поле обыграл столичный ЦСКА в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 октября на стадионе «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Vito Fun Футбольное поле

Героем матча стал бразильский нападающий «железнодорожников» Майкон, который забил единственный гол на 65-й минуте.

После одиннадцати матчей чемпионата России московский «Локомотив» пока занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Столичный ЦСКА, набравший 21 балл, находится на 3-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0).

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