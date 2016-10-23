Тбилиси, 23 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Группа неизвестных пыталась проникнуть в ночь на воскресенье, 23 октября, на территорию одного из военных объектов в Грузии. Об этом, как передает НТВ, сообщило Минобороны страны.

Tobias ToMar Maier Неизвестный

«Часовой осуществил установленные по уставу действия и пресек факт проникновения на территорию центра», — говорится в сообщении.

В сообщении военного ведомства отмечается, что злоумышленники совершили нападение на часового, который был вынужден открыть ответный огонь. В результате стрельбы был убит один из нападавших, тело неизвестного было обнаружено сотрудниками военной полиции в ходе обследования территории.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.