Афины , 23 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В аэропорту Афин совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, летевший по курсу Каир-Париж. Об этом сообщает в воскресенье, 23 октября, Вести.Ru.

Самолёт компании Egyptair

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Самолет вылетел утром из Каира в Париж, но в полете обнаружилась техническая неисправность, — говорится в сообщении. — Пассажиров вывезет запасной борт».

Другие подробности пока неизвестны.