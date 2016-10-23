Москва, 23 октября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Неизвестные хакеры взломали старый сайт МИД РФ. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на странице в социальной сети Fаcebook.

Colin Хакер

«Речь идёт о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется, — написала Захарова. — Специалисты разбираются, что это было».

При этом представитель МИД РФ добавила, что сайт российского внешнеполитического ведомства, о взломе американским хакером которого сообщил телеканал CNN, работает в штатном режиме.

23 октября журналисты CNN сообщили, что некий американский хакер по кличке The Jester (Шут) взломал сайт российского внешнеполитического ведомства.

По данным американского телеканала, «компьютерный гений» осуществил взлом сайта МИД РФ в отместку за масштабную кибератаку 21 октября, когда вышли из строя некоторые популярные сайты США. Хакер считает, что за этой кибератакой стоит Москва.

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