Нижний Новгород, 23 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде обнаружена взрывчатка в автомобиле убитых преступников. Об этом, как передает RT, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

William Murphy Поиск сообщников

«Правоохранители остановили машину, — уточнил источник. — Двое подозреваемых оказали сопротивление и были ликвидированы на месте, в машине была обнаружена взрывчатка».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по поиску и задержанию возможных сообщников предполагаемых террористов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 23 октября в Нижнем Новгороде силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших террористический акт.

По предварительным данным, специальная операция по задержанию двух боевиков проводилась в микрорайоне «Цветы», все въезды и выезды из которого были перекрыты.

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