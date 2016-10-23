Москва, 23 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) России подтверждает факт хакерской атаки на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в министерстве.

Blue Coat Photos Кибератака

«Сайт взломан, — уточнил источник. — Кем — это выясняют специалисты. Атаки на сайт участились с 2013 г».

23 октября телеканал CNN сообщил, что некий американский хакер по кличке The Jester (Шут) якобы взломал сайт МИД РФ.

По данным телеканала, хакер осуществил взлом сайта МИД РФ в отместку за масштабную кибератаку 21 октября, когда вышли из строя некоторые популярные сайты США.

«Шут» считает, что за этой кибератакой стоит Москва.

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