Тбилиси, 23 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — Сандра Руловс от участия во втором туре выборов по Зугдидскому мажоритарному округу отказывается. Ее заявление 23 октября распространило издание «Odishinews».

jakub Отказ

«Я победила еще в первом туре, поэтому выход во второй тур будет для меня оскорблением на фоне этих несправедливых выборов», — заявила Руловс. Она выразила недоумение теми положительными оценками, которые дали этим выборам международные организации, но отметила, что уже появились видеоматериалы, отражающие нарушения в процессе выборов, и пообещала, что в дальнейшем появятся новые материалы, которые докажут фальсификацию выборов.

Супруга экс-президента уверена, что правительство Грузии тотально сфальсифицировало выборы не только в Зугдиди, но и по всей стране, и использовало для этого такие методы, как «кража бюллетеней», «фотосъемки на избирательном участке», «участие в голосовании одних и тех же лиц».

Сандра Руловс считает, что результаты голосования в Зугдиди были сфальсифицированы умышленно, так как Бидзина Иванишвили за несколько дней до 8 октября заявил, что «женщина выборы в Зугдиди не выиграет». По ее словам, это был приказ, который и был исполнен.

Несмотря на отказ от участия во втором туре Руловс от борьбы не отказывается и обещает продолжить ее в политике и в своей будущей деятельности. «Не хочу вести себя как якобы потерпевшая поражение, я продолжу деятельность как победитель и это проявится в моих будущих действиях», — подчеркнула она.

По итогам повторного голосования на трех избирательных участках Зугдидского избирательного округа 22 октября кандидат от ЕНД Сандра Руловс набрала 438 голосов, а ее конкурент — кандидат от «Грузинской мечты» получил 981 голос. В результате, в целом по избирательному округу у Сандры Руловс — 44,17% голосов, а у ее соперника от правящей партии — 44,82%. Кандидата, который получит мандат мажоритарного депутата, должен определить второй тур, так как для победы в первом туре необходимо было преодолеть 50% барьер.