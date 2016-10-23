Донецк, 23 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Исполнять обязанности командира батальона «Спарта» после гибели одного из лидеров ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена Павлова («Моторола») будет его первый заместитель, известный под позывным Воха. Об этом он сам сообщил агентству РИА Новости.

MrPenguin20 Флаг Донецкой Республики

«Это буду я, его первый заместитель, — сказал Воха, отвечая на вопрос, кто займет место погибшего командира. — Он (Павлов) всегда меня представлял заместителем, поэтому единогласно решили, что его дело будем продолжать все вместе, но под моим руководством».

По его словам, бойцы батальона «Спарта» будут заниматься привычными обязанностями — «боевой подготовкой, нанесением урона врагу».

При этом Воха добавил, что виновные в гибели Моторолы будут наказаны.

«Версий много, гадать можно долго… Но всему свое время, каждый человек ответит за содеянное, — сказал новый командир подразделения. — Те, кто это совершил… придет час расплаты. Пускай сильно не радуются содеянному. Есть Бог, он все видит».

Как ранее передавало ИА REGNUM, командир батальона «Спарта» Арсений Павлов погиб 16 октября в лифте собственного дома в результате взрыва бомбы. Вместе с «Моторолой» погиб и его телохранитель.

Читайте также: Украина может начать расследование по факту гибели «Моторолы»