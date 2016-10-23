Ереван, 23 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 22 октября в Степанакертском музыкальном училище состоялась презентация книги известного карабахского писателя и журналиста Ашота Бегларяна «Поцелованный ангелом» о талантливом юном певце Феликсе Карамяне. Вела мероприятие педагог русского языка и литературы, Заслуженный учитель Вера Хачатрян. На презентации присутствовали герои книги — Феликс, его родители Вартан Карамян и Наталья Николаева, а также крёстные Феликса из Норвегии Ева Стром и Свеин Гундерсен.

Ведущая представила Феликса Карамяна, в частности, отметив, что Феликс, родившийся в Испании и проживавший до недавнего времени в Нижнем Новгороде Российской Федерации, стал первым в мире официальным учеником знаменитого итальянского певца Робертино Лоретти, одержал видные победы на международных конкурсах в Испании и Италии, выступил с аншлаговыми концертами вместе с маэстро в разных странах. Сегодня Феликс, чьи корни из села Кармир гюх Аскеранского района Нагорного Карабаха, переехал с отцом в Степанакерт и учится в девятом классе средней школы N3 с русским уклоном.

Автор книги Ашот Бегларян представил историю знакомства с юным дарованием, рассказал об идее создания книги: «Летом 2014-го года Степанакерт облетела неожиданная новость: к нам едет Робертино Лоретти. Пикантности ситуации добавляло то, что знаменитый певец ехал со своим первым официальным учеником, армянином, к тому же корнями из Нагорного Карабаха — Феликсом Карамяном. Естественно, я, как и многие степанакертцы, с интересом ждал приезда кумира миллионов. Не менее любопытно было увидеть воочию юное дарование-земляка, которое к тому времени уже успело покорить сердца сотен тысяч людей во многих странах мира… Однако получилось так, что Робертино не приехал в Степанакерт, и тем не менее его талантливый ученик дал концерт, который запомнился всем. Так я заинтересовался юным певцом, стал следить за успехами Феликса. Конечно, о Феликсе снято много телепередач, о нём писали разные газеты и журналы, однако, общаясь по интернету с папой Феликса — Вартаном Карамяном, мы сочли нужным написать о юном даровании книгу, пусть и небольшую, но содержательную и оригинальную. Книгу, которая позволила бы посмотреть на Феликса с различных ракурсов, заглянуть в его юную душу, попытаться понять, как мальчику без профессиональных продюсеров и учителей удалось заявить о себе на весь мир. А ведь путь Феликса к славе не был уж таким лёгким и гладким, как может показаться на первый взгляд».

По ходу презентации Феликс Карамян исполнил произведения как классиков мировой музыки, так и собственного сочинения. Он рассказал о себе и своих достижениях, о решении переехать в НКР. «Мне здесь всё нравится — природа, люди, улыбки на их лицах. У меня появились новые друзья. После окончания 9-го класса собираюсь поступить в местное музыкальное училище», — рассказал Феликс.

Крёстная Феликса и менеджер Робертино Лоретти Ева Стром, рассказала о своей роли в знакомстве юного дарования с Робертино Лоретти, об организованных ею совместных гастролях маэстро и юной звезды в странах Прибалтики и в Норвегии, об её участии в творческом росте Феликса.

Приехавшая из Испании мать Феликса Наталья Николаева прочитала стихотворение, посвящённое Арцаху. Своё мнение о книге высказал и главный специалист русского языка министерства образования и науки НКР Рубен Осипов, который, в частности, отметил: «Читатели больше знают Ашота Бегларяна как автора, пишущего на темы войны и мира. Новая книга отличается по стилю и жанру, написана простым и доступным языком, глубоко психологична, содержит исторические экскурсы и интересна во многих смыслах».

Книга «Поцелованный ангелом» была издана в июне сего года в московском издательстве ИТРК. Ашот Бегларян является автором нескольких сборников повестей и рассказов, публицистических книг, членом союзов писателей Арцаха и Армении, Российского союза писателей, ряда журналистских объединений, лауреатом международных литературных и журналистских конкурсов.