Балашиха, Московская область, 23 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В поселке Монино Щелковского района Подмосковья задержан гражданин Молдавии, который подозревается в убийстве своего приятеля при помощи шампура. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

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«По данным следствия, в ночь с 21 на 22 октября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь у подъезда дома по ул. Новинское шоссе п. Монино в ходе словесного конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес местному жителю не менее 1 удара шампуром в грудную клетку, — говорится в сообщении. — От полученного ранения мужчина скончался».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.