Москва, 23 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon с бортовым номером 168 859 совершил разведывательный полет к российским базам на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 23 октября, пишут «Известия» со ссылкой на западные сайты, отслеживающих передвижения военной авиации.

Greg L. Davis Американский самолёт-шпион

Сообщается, что Р-8А Poseidon не менее четырех раз пролетел вдоль средиземноморского побережья Сирии от базы обеспечения ВМФ России в Тартусе до города Латакия, где расположена российская авиабаза «Хмеймим».

Затем самолет взял курс на район Средиземного моря к югу от Кипра, где может находиться боевая эскадра ВМФ РФ.

Военное присутствие России в Сирии кардинальным образом изменило стратегический баланс сил в Восточном Средиземноморье.