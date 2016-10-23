Лондон, 23 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Генеральный директор портала WikiLeaks ‏Гэвин Макфэдьен ушел из жизни накануне, 22 октября, в возрасте 76 лет. Об этом сегодня, 23 октября, сообщается в официальном Twitter портала WikiLeaks.

Frank Morales R Траурная свеча

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал в Twitter, что Макфэдьен готовится к встрече с Богом. Причина смерти директора портала не уточняется.

Макфэдьен был основателем Центра исследовательской журналистики США и близким другом Ассанжа. Он занимался журналистскими расследованиями. В свое время Макфэдьен помог в создании более 50 документальных фильмов.

Напомним, Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. Портал специализируется на публикации секретных разоблачительных документов и материалов, полученных из анонимных источников.

В основном портал публикует секретные материалы американских государственных служб, в том числе разведывательных. США решили любыми средствами уничтожить Ассанжа. Чтобы доставить его в США, против Ассанжа, подданного Швеции, были возбуждены уголовные дела о сексуальных домогательствах. Ассанж успел укрыться в посольстве Эквадора в Лондоне и сидит там до сих пор.