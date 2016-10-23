Калачинск, Омская область, 23 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В городе Калачинск в Омской области личный состав местного отдела полиции устроил массовую драку на дне рождения одного из сотрудников. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Сообщается, что местные жители проинформировали областные правоохранительные органы о том, что в Калачинске личный состав отдела полиции устроил массовую драку. Подрались полицейские в столовой, где отмечали день рождения одного из сотрудников. Ломали мебель и били посуду. По неподтвержденным данным потасовка произошла в банкетном зале, и в массовой драке участвовали более 60 полицейских.

Следственные органы назначили доследственную проверку.

Как сообщают местные СМИ, инцидент имел место 15 октября в одном из заведений общественного питания города Калачинска. Сотрудники местной полиции во время отдыха устроили массовую драку в этом заведении и повредили его имущество.

Если драка, действительно, имела место, будут приняты процессуальные решения. Виновные будут уволены из органов внутренних дел, а их начальству грозит должностное взыскание.