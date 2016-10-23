Рим, 23 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Министр экономики Италии заявил, что его государство вынуждено увеличить дефицит бюджета, чтобы решить проблему с мигрантами и недавним землетрясением, сообщает 23 октября Reuters.

EU Exposed Конец Евросоюза

Европа должна выбрать между двумя вариантами: либо принять, как факт, повышение нашего дефицита, либо согласиться на «венгерский путь» Италии, заявил министр экономики Пьер Карло Падоан.

Венгерское население отвергло квоту на мигрантов, навязываемую Евросоюзом, проголосовав соответствующим образом на референдуме, который, впрочем, не был признан состоявшимся, под предлогом низкой явки. В то же время венгры стоят стеной и не пропускают в свою страну беженцев с Ближнего Востока.

«Венгерский путь» для Италии, подчёркивает министр, станет началом конца Евросоюза, поэтому Брюсселю лучше согласиться с угрозами Рима.

Кроме того, важно отметить, что Италия потратила значительно больше средств на мигрантов, чем любая другая экономика ЕС, поэтому в этом вопросе она имеет право на своё мнение.

Председатель Совета министров Италии Маттео Ренци был ещё более жёсток в своих заявлениях, когда он сказал, что его больше интересуют потребности итальянцев, нежели технократов из Брюсселя.

Напомним, что Европейский союз переживает не лучшие свои времена. Выход Великобритании, кризис в Греции, сложная ситуация внутри Италии, третьей экономики ЕС — всё это может привести к развалу хрупкого децентрализованного образования на территории Европы, бенефициаром которого, как отмечают многочисленные аналитики, является лишь Германия. Примечательно, что со времён Римской империи Европе так и не удавалось создать сколько-нибудь прочное объединение. Империя Карла Великого распалась через 30 лет после смерти короля. Священная Римская Империя Германской нации никогда не была сильным централизованным образованием, да и не охватывала собой всю Европу. Империя Наполеона и гитлеровский рейх так же нашли свою смерть после краха их создателей. Какова будет судьба последней европейской империи, покажет время.