Вашингтон, 23 октября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Некий американский хакер по кличке The Jester (Шут) якобы взломал сайт министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает телеканал CNN.

Ivan David Gomez Arce Хакер

Сообщается, что хакер якобы осуществил взлом сайта российского МИД в отместку за масштабную кибератаку 21 октября, когда вышли из строя некоторые популярные американские сайты. «Шут» считает, что за этой кибератакой стоит Россия.

Хакер утверждает, что взломал сайт МИД РФ и разместил на нем «предупреждение» Москве.

«Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта российского МИД, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Прекратите. Возможно, у вас получается третировать соседние страны, но это Америка. Этим здесь никого не впечатлить», — передает CNN текст якобы имевшего место «предупреждения».

Виесте с тем сайт российского МИД не подвергался хакерской атаке и работает в штатном режиме. Пресс-служба МИД РФ не сообщала о каких-либо хакерских атаках на сайт российского дипломатического ведомства.

Тема «зловещих российских хакеров», которые атакуют США и мешают простым американцам выбирать себе президента стала одной из центральных в нынешней президентской кампании. Власти США официально и совершенно бездоказательно обвинили Россию во взломе сервером Национального комитета Демократической партии США.