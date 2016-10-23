Рязань, 23 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. К выплатам компенсаций за утраченное имущество жильцам дома №4 по 1-му Осеннему переулку в Рязани власти намерены приступить с 24 октября. Об этом, комментируя ситуацию, заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплаты пострадавшим

«В первую очередь, хочу выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Мы предпримем все меры для того, чтобы все, кто попал у нас в больницу, получил полноценную медицинскую помощь, по всем направлениям, по всем видам», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что на данный момент основная задача — оценить возможность восстановления пострадавшей от взрыва секции дома.

«Если это возможно, то быстро разработать проект восстановления и восстановить эту секцию таким образом, чтобы до Нового года люди могли въехать в свои квартиры», — отметил губернатор.

Он добавил, что на данный момент формируется реестр жителей дома, полностью или частично утративших имущество — для выплаты компенсаций, выплаты начнутся, отметил Ковалев, с завтрашнего дня — 24 октября.

«Безусловно, тех людей, которые находятся в пункте временного пребывания, мы не оставим без помощи и поддержки. И если мы будем секцию восстанавливать, если комиссия даст положительное заключение, то мы временно людей расселим в тот жилой фонд, который есть у города. Бюджет Рязанской области окажет городу поддержку, и думаю, эти вопросы мы решим совместно с людьми», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом десятиэтажном доме по адресу 1-ый Осенний переулок, 4, произошел ранним утром 23 октября. Три человека погибли, еще 13 получили повреждения разной степени тяжести.

В результате взрыва частично разрушены три верхние этажа дома, в том числе два — жилых. СКР возбудил уголовное дело и уже назвал приоритетную версию — утечка бытового газа.

Дом, в котором произошел взрыв, уже оказывался в центре внимания СМИ и рязанских властей: жители дома, который был построен в 2005 году, постоянно жаловались на холодные трубы. Не исключено, что кто-то из жильцов пытался решить проблему самостоятельно, установив индивидуальные котлы.