Нижний Новгород, 23 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших террористический акт. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

M@sh Террорист

Сообщается, что спецоперация по задержанию двух боевиков проводилась в микрорайоне «Цветы», все въезды и выезды из которого были перекрыты.

Уточняется, что боевики оказали сопротивление, и были ликвидированы силовиками.

На данный момент район проведения спецоперации оцеплен. Машина боевиков может быть заминирована, работают взрывотехники.

К какой именно террористической группировке принадлежали боевики не уточняется.