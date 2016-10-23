Анкара, 23 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи полицейской машины, в результате двое полицейских погибло, ещё 19 получили ранения, сообщает 23 октября Reuters.

mikegi Теракт

Взрыв произошёл в восточной провинции Бингёль, ответственность лежит на Рабочей партии Курдистана (РПК), организации ведущей непримиримую борьбу с турецким правительством за автономию турецкого Курдистана.

За несколько часов до этого, повстанцы из РПК атаковали дом губернатора провинции, в своём нападении они использовали снайперские винтовки и гранатомёты.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана является наиболее активной курдской организацией, которая ведёт борьбу за право курдского народа на самоопределение. Вооружённая война продолжается аж с 1970-х годов. Не сломил волю курдов и арест их лидера Абдуллы Оджалана, который приговорён к пожизненному заключению в турецкой тюрьме, где и отбывает свой срок начиная с 1999 года.