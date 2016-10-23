Калуга, 23 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Вопрос утилизации твердых бытовых отходов в Калужской области сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии.

Мусорная свалка

Как пишет по этому поводу общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ» из Обнинска, еще зимой очередной мусорный скандал разразился в Малоярославецком районе. Тогда соседи тайком «подкинули» свой мусор Обнинску, а по городу поползли слухи, что Тимашевский полигон бытовых отходов — МП «Полигон» — скоро прекратит свою деятельность. Руководитель данного предприятия Дмитрий Козаков заявил, что обслуживающий Обнинск Тимашевский полигон бытовых отходов просуществует до мая 2019 года. Именно тогда закончится проектная мощность объекта, и лимит его будет исчерпан.

На вопрос, журналистов куда после «часа икс» планируют отвозить обнинский мусор, Дмитрий Юрьевич ответить не смог, тему еще не начали прорабатывать детально. Однако обнинцы уверены, что информация о закрытии полигона — очередная «страшилка» и мусорная свалка продолжит работу.

Одновременно, у местной общественности появились предположения, что расширяться полигон будет в сторону коттеджной застройки, где получили свои земельные участки обнинские многодетные семьи. Люди обеспокоены таким положением дел и хотели бы заранее знать, стоит ли вкладывать деньги в дома, или не стоит? Ведь не каждый готов приобретать жилье по соседству со свалкой.

Впрочем, чиновники Министерства строительства и ЖКХ Калужской области невозмутимы. Во всяком случае, начальник отдела благоустройства и обращения с отходами Марина Ермилова уверена, что повода для беспокойства у населения пока нет, и жители Обнинска «бегут впереди паровоза». «У нас есть проблемы, которые требуют срочного вмешательства. Есть полигоны в области, которые уже сейчас нужно заканчивать рекультивировать. И мы решаем эти вопросы по мере поступления. Сначала — первоочередные, — ответила чиновница.

В настоящее время отдел г-жи Ермилова составляет так называемый реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Эти данные будут переданы в Москву, где их включат в общероссийский каталог. И на их основе можно будет разобраться, что требует финансирования в первую очередь.

По мнению Ермиловой, в Обнинске ситуация с утилизацией ТКО (твердых коммунальных отходов) не такая критическая. Как один из наиболее возможных вариантов обнинского полигона Ермилова назвала установку там мусоросортировочных станций или даже строительство завода глубокой сортировки мусора. Впрочем, в ближайшие два года его не построят. Найти несколько миллиардов рублей непросто, — пояснила Ермилова.

По всей видимости, в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области живут одним днем и что будет — не загадывают. Такая недальновидность скорее всего и вызывает протесты населения, как только в регионе затрагивается тема мусора. — утверждает обнинское издание"ВЫ и МЫ».

Между тем, в соседнем Малоярославецком районе эта проблема с утилизацией мусора накалена до предела. Как считает, портал «Kaluga-poisk.ru», мусорный полигон в Малоярославецком районе, строительство которого должно скоро начаться, в течение трех лет отравит воду в местной реке. Такое мнение высказал доцент Геологического факультета МГУ Михаил Орлов, изучив представленные ему для оценки документы. Учёный уверен, что геодезическая разведка на месте будущей свалки проведена поверхностно и нарушает необходимые требования. Эти исследования обошлись местному бюджету в 243 тысячи рублей.

После изучения документации Орлов предупредил о возможном экологическом бедствии, которое спровоцируют горы отходов. Учёный безоговорочно поддержал мнение жителей окрестных деревень о том, что полигон ТБО загрязнит не только реку, но и подземные воды, которые являются для Калуги источником питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах калужского региона ежегодно образуется 543 тысячи тонн только учтенных отходов. Наихудшая ситуация складывается в Калуге, Малоярославецком и Дзержинском районах, где мусора собирается больше всего. К тому же, в области существует острая нехватка земель под размещение полигонов. Максимальная вместимость полигонов по всему калужскому региону не превышает трех лет. Большую роль здесь играет общественное недовольство при выборе новых мест размещения твердых коммунальных отходов.

С учетом того, что основные полномочия в сфере обращения с отходами переходят с муниципального на региональный уровень, до 1 января 2017 года областным властям предстоит разработать территориальную схему обращения с отходами, утвердить проект соответствующей региональной программы и нормативы образования ТКО (твердых коммунальных отходов) с делением по муниципалитетам. До конца 2016 года необходимо определить областного оператора по обращению с ТКО, который будет заключать договора с операторами ТКО на местах.

«Мы обязаны выполнить требования Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и организовать соответствующую работу на областном уровне. Здесь крайне важно четко опираться на этот закон и на мнение специалистов, в том числе рабочих групп и общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Только они могут дать обоснованное экспертное заключение и сказать, где полигоны ТКО могут размещаться, а где нет. Самое главное — не ухудшать условия проживания населения», — заявил губернатор области Анатолий Артамонов.

Ранее, жители поселка Детчино и других муниципальных образований Малоярославецкого района Калужской области собрали около двух тысяч подписей под обращением к президенту РФ, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и к областному руководству с просьбой не допустить строительства угрожающего местной экологии специфического предприятия.