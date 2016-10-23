Салехард, 23 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Новый Уренгой прибывают родственники пострадавших и погибших в результате крушения вертолета Ми-8 21 октября в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Jo Naylor Больничная койка

Их встречают психологи МЧС и волонтеры. В правительстве Ямала сообщают, что решены все вопросы с размещением и питанием людей. Ожидается прибытие 34 человек.

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин проинформировал, что в настоящее время судмедэкспертами произведена полная идентификация тел погибших, для окончательных анализов задействована лаборатория в Екатеринбурге.

Завтра, 24 октября, тяжелый для родных день — начнётся процедура опознания. Для родственников разработаны специальные памятки с полной информацией о дальнейших процедурах, в том числе, ритуальных, разъясняются вопросы получения материальных выплат. В пунктах размещения родственников организовано психологическое сопровождение медицинских специалистов ГБУЗ ЯНАО и МЧС, бригады скорой помощи находятся на круглосуточном дежурстве.

В Новоуренгойской центральной больнице продолжают получать лечение двое пострадавших — Дмитрий Верезилов и Алексей Веремьев. Врачи отмечают у них положительную динамику, прогноз благоприятный. Валерий Светличный находится под наблюдением врачей в участковой больнице поселке Уренгой и ждёт выписки — его заберет мама.

«Установить координаты вертолета было практически невозможно. Человек сообщивший о крушении самостоятельно объективно определить где находится не мог, да и связь была неустойчивая. Поиски осложнялись многими факторами: непогода, ночное время… в работу включились все. Большое счастье, что мы вовремя нашли выживших», — прокомментировал противоречивую информацию минувших дней губернатор округа.

На сегодня комиссия МАК и следственная группа выехали непосредственно на место падения вертолета Ми-8 для проведения соответствующих мероприятий. Подготовлено всё и для транспортировки обломков вертолета для проведения окончательных экспертиз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-8, летевший из Ванкора в Новый Уренгой разбился в тайге ночью 21 октября. Причина аварии пока не известна. Следствие рассматривает три основные версии причин крушения — нарушение правил безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.

В рухнувшем Ми-8 летели 22 человека. 19 из них погибли. Трое выжили.