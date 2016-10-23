Мадрид, 23 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Испанские социалисты должны помочь преодолеть политический кризис в Испании, связанный с долгой невозможностью сформировать правительство, сообщает 23 октября Reuters. Данный кризис беспрецедентен по своему масштабу — Испания не может сформировать правительство, так как победившей на выборах консервативной партии не хватает для этого голосов. Вторая по величине партия социалистов на протяжении 10 месяцев отказывалась вступать в коалицию со своими оппонентами.

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В результате политической борьбы, в том числе и внутри социалистической партии, решение, кажется, найдено. Социалисты больше не будут препятствовать формированию правительства.

Напомним, что в Испании двухпартийная политическая система чётко функционировала с 1970-х годов, данный кризис свидетельствует о сбоях привычной для многих стран Запада политической конфигурации. Подобные процессы происходят в других странах, где набирают популярность новые, преимущественно правые партии, порой исповедующие откровенные неофашистские взгляды. Аналитики прогнозируют в будущем значительное изменение европейской политической архитектуры, грозящей миру самыми серьёзными последствиями.