Москва, 23 октября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Известный российский сатирик Михаил Задорнов госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Daria Pichugina Михаил Задорнов

Сообщается, что Задорнову стало плохо ещё накануне, 22 октября. К нему на дом была вызвана бригада скорой помощи. Сатирик был доставлен в больницу.

Стоит отметить, что в последнее время Задорнов был вынужден отменить ряд концертов из-за болезни.