Рязань, 23 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Приоритетная версия взрыва газа в десятиэтажном доме в Рязани — утечка бытового газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

«Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия, дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на место взрыва многоэтажки направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования техногенных происшествий.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают жильцов дома, допрашивают сотрудников управляющей компании и сотрудников газовой службы.

На данный момент установлена личность одного из погибших — мужчина, 1972 года рождения, проживал в квартире № 54 данного дома.

Как подчеркнули в СКР, следователи проверяют информацию об отсутствии отопления в квартирах и самостоятельной установке жильцами газового оборудования — котлов.

Следователи изъяли документы управляющей компании, а также документов, отражающих сведения о состоянии дома, работе его газовой системы, в муниципальных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом десятиэтажном доме в Рязани прогремел 23 октября ранним утром. В результате пострадали 16 человек, в том числе трое погибли. СКР возбудил уголовное дело.

Жители дома, где произошел взрыв, ранее неоднократно жаловались на отсутствие тепла в квартирах.