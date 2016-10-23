Алеппо, Сирия, 23 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска взяли под полный контроль территорию воинской части ПВО, расположенную в южной части города Алеппо. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает РИА Новости.

Сирийские военные

Сообщается, что наступление сирийской армии началось сегодня утром. В результате успешной операции сирийские правительственные силы полностью взяли под контроль территорию военной части ПВО, которую ранее удерживали террористы.

Сапёры приступили к разминированию территории.

Напомним, накануне завершилась так называемая гуманитарная пауза, в ходе которой сирийские правительственные силы и российские ВКС не вели боевых действий в Алеппо. В это время мирные жители и террористы могли беспрепятственно покинуть Алеппо по гуманитарным коридорам.

Однако это смогли сделать не более двух десятков человек. Террористы попросту взяли в заложники всех жителей Восточного Алеппо и не давали им возможность воспользоваться гуманитарным коридором. Боевики постоянно обстреливали эти коридоры.

Сегодня бои возобновились с новой силой.