Калуга, 23 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Два жителя Таджикистана и 30-летней гражданка Белоруссии признаны судом виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщила 23 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Боровского района Калужской области Ирина Булейко.

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По ее словам, в суде установлено, что 29 июня 2015 эти трое иностранных граждан на 90 км автодороги М-3 «Украина» пытались установить закладки с героином, массой более 3010 грамм. В этот же день, наркоторговцы в московской квартире также приготовили к сбыту героин, массой 986,2 грамм, который был обнаружен полицией.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, 9 лет и 8 лет с отбыванием наказания двум мужчинам в исправительной колонии строгого режима и женщине — в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 700 наркопреступлений было выявлено в калужском регионе в 2015 году. Возбуждено 720 уголовных дел, что на 18% выше аналогичного показателя 2014 года. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений.

Стоимость наркотиков, изъятых из незаконного оборота, по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей (в 2014 году — 28 миллионов 871 тысяч рублей). Результаты анализа свидетельствуют о напряженной наркообстановке в Калуге и Обнинске, а также в Боровском и Медынском районах так называемой «подмосковной зоны».