Лондон, 23 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Великобритания направит в Косово в 2017 году отряд из 30 солдат. Об этом сегодня, 23 октября, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает агентство Press Association.

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Фэллон рассказал, что британские военные направляются в Косово в рамках военной миссии НАТО в этом регионе. Военное присутствие стран НАТО на территории бывшей Югославии Фэллон оправдывает некими значительными проблемами с безопасностью и стабильностью на Западных Балканах.

«НАТО остается ключевым элементом нашей обороны. Продолжая отстаивать безопасность Европы, укрепляется безопасность Великобритании внутри страны», — заявил британский военный министр.

Также Фэллон детализировал, что британские солдаты будут осуществлять разведывательную деятельность в рамках оккупационного натовского контингента в Косово.

Напомним, военный блок НАТО уничтожил Югославию, расчленив эту федеративную страну на национальные государства. Главный удар НАТО пришелся по сербам. Сербия была низведена до границ XIX века. Автономный край Косово и Метохия входит в состав Сербии, но фактически не контролируется Белградом. Под прикрытием НАТО там была создана албанская администрация, во главе которой стоят военные преступники, торговавшие человеческим органами во время войны НАТО против Югославии.

Сейчас в Косов базируется группировка НАТО в 4,3 тысячи штыков из 30 стран альянса.