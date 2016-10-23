Эр-Рияд, 23 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что Организации стран-экспортеров нефти удастся достичь соглашения по заморозке уровня добычи нефти. Об этом сегодня, 23 октября, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

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Аль-Фалих отметил, что его встреча с Новаком является важной точкой в координации процесса для достижения договоренности между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о заморозке уровня добычи нефти.

«Сегодняшняя встреча лучше всего показала намерение Саудовской Аравии стабилизировать рынок нефти», — подчеркнул министр энергетики Саудовской Аравии. Аль-Фалих надеется, что совместное заявление Москвы и Эр-Рияда станет ободряющим сигналом для нефтяного рынка.

Напомним, на неформальной встрече ОПЕК 28 сентября в Алжире страны-члены согласовали ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 миллиона баррелей нефти в сутки. Однако, конкретных договорённостей по квотам для каждой страны договориться не удалось.

Ожидается, что решение о заморозке уровня добычи нефти будет принято 30 ноября на саммите ОПЕК в Вене (Австрия). ОПЕК рассчитывает, что к этому соглашению присоединятся и другие страны-экспортеры нефти, прежде всего Россия.

Стоит отметить, что в прошлый раз, в апреле этого года также звучали заявления, что соглашение о заморозке уровня добычи нефти вот-вот будет заключено. Однако, на встрече в Дохе (Катар) в самый последний момент заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд сорвал соглашение.