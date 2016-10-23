Токио, 23 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В японском городе Уцуномия произошли два взрыва, в результате один человек погиб, сообщает 23 октября Reuters.

Michael Deal Взрыв

Причина пока неизвестна, но полиция выясняет, есть ли связь между первым и вторым взрывом, не сообщая при этом никаких подробностей.

Однако удалось выяснить, что среди раненых один пострадал от осколочного ранения. Также опубликованы фотографии с места происшествия — на них видны две сгоревшие машины, а также обугленная скамейка.

Для Японии данный инцидент является особенно шокирующим ввиду крайне низкого уровня преступности и отсутствия радикально настроенных по отношению к правительству организаций.