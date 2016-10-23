Рязань, 23 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Полиция полностью исключает криминальную версию взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Рязани. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Рязанской области.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что основная версия взрыва в доме на 1-м Осеннем переулке — утечка бытового газа. Никакие другие версии не рассматриваются. Информация о каком-либо криминальном следе полностью исключается.

На данный момент зона аварийно-спасательных работ оцеплена. В здание жилого дома никого не впускают. Продолжается разбор завалов. Три верхних этажа 10-этажного дома частично разрушены.

По предварительным данным погибли три человека, пострадали ещё 15. Под завалами могут оставаться ещё два человека. Возбуждено уголовное дело.