Сана, 23 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Бомбардировщики Саудовской Аравии начали атаковать жителей Йемена, что говорит о завершении 72-часового перемирия, сообщает 23 октября Reuters.

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Соглашение о прекращении огня сроком на 3 дня закончилосьь, оно было подписано для облегчения гуманитарной катастрофы, обрушившейся на страну в результате длительного противостояния между хуситами и их противниками, поддерживаемыми Саудовской Аравией.

Несмотря на то, что перемирие продолжалось всего 72 часа, обе противостоящие стороны не раз обвиняли друг друга в его нарушении.

Сегодняшние удары авиации были направлены на некоторые военные объекты в Сане, а также по хуситскому городу Ходейда.

Несмотря на надежды ООН, что временное перемирие может перерасти в полноценный мир, конфликт, унесший жизни тысяч людей продолжится, что сегодня и подтвердили саудиты.

Напомним, что гражданская война в Йемене не прекращается уже 19 месяцев, связана она с противостоянием хуситов, исповедующих ислам шиитского толка, которым поддержку оказывает государство Иран и суннитов, поддерживаемых Саудовской Аравией.