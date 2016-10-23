Тбилиси, 23 октября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. По предварительным данным ЦИК Грузии, на повторных выборах на 48-м избирательном участке в селе Кызыладжло Марнеульского района лидирует кандидат от «Единого национального движения» Акмамед Имамкулиев. За него проголосовал 381 избиратель. Его основной конкурент от «Грузинской мечты» Тамаз Наверян набрал 313 голосов. С учетом данных этого избирательного участка, в целом по Марнеульскому избирательному округу за кандидата от ЕНД проголосовали 48,11% избирателей, за кандидата от ГМ — 43,63%. Соответственно, в этом избирательном округе состоится второй тур мажоритарных выборов.

Vanderlindenma Голосование

В Зугдидском избирательном округе, где повторные выборы проходили на 3 избирательных участках, за кандидата от ЕНД Сандру Руловс проголосовали 438 избирателей, за ее основного соперника — кандидата от ГМ Эдишера Толорая — 981 избиратель. С учетом данных повторного голосования в целом по Зугдидскому избирательному округу кандидат от ЕНД набрал 44,8% голосов, а кандидат от ГМ — 48,63%. В этом избирательном округе также состоится второй тур мажоритарных выборов в парламент.

В Зугдидском избирательном округе 22 октября проходили повторные выборы главы муниципалитета, на которых, по данным трех избирательных участков, кандидат от ЕНД Бесик Габуния набрал 439 голосов, а кандидат от ГМ Лаша Гогия — 954 голоса. В целом по избирательному округу у кандидата от ЕНД — 44,82% голосов, у кандидата от ГМ — 44,17%. В этом избирательном округе вместе с мажоритарными выборами парламента пройдет и второй тур выборов главы муниципалитета.

Как заявила журналистам спикер ЦИК Анна Микеладзе, комиссия отдельно обсудит дату второго тура по этим избирательным округам, но учитывая, что по 48 мажоритарным округам второй тур назначен на 30 октября, можно ожидать, что и в Зугдидском и Марнеульском округе его назначат на этот же день.

22 октября на четырех избирательных участках в Грузии проходили повторные выборы парламента, а на трех участках Зугдидского избирательного округа также прошли повторные выборы главы муниципалитета.

Результаты голосования на этих избирательных участках на выборах 8 октября были аннулированы из-за серьезных нарушений и инцидентов.