Ялуторовск, Тюменская область, 23 октября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в городе Ялуторовск в Тюменской области. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на экстренные службы региона.

geralt Взрыв

Сообщается, что взрыв прогремел на втором этаже восьмиквартирного двухэтажного дома на улице Комсомольская. По предварительным данным пострадали два человека, в том числе ребенок.

Из здания эвакуированы 23 человека.

Напомним, ранее сегодня взрыв бытового газа прогремел в Рязани. По предварительным данным погибли три человека, пострадали ещё 15. Возбуждено уголовное дело.