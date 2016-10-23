Багдад, 23 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что российские военные в Сирийской Арабской Республике действуют очень профессионально в вопросе разрешения конфликтных ситуацию в воздушном пространстве этой страны. Соответствующее заявление Картера опубликовано сегодня, 23 октября, на официальном сайте Пентегоне.

mil.ru Российская авиация в Сирии

Картер находится в Ираке, где американские войска участвуют в штурме города Мосул, контролируемого террористической организацией «Исламское государство». Выступая на пресс-конференции, Картер заявил, что Россия и США работают в очень профессиональной манере.

«Мы согласовываем спорные моменты, возникающие в ходе наших воздушных операций. И в этой сфере Россия ведет себя очень профессионально», — сказал глава Пентагоне.

Также Картер заявил, что США якобы «всегда держат дверь открытой» для более широкого сотрудничества в Сирии. При этом министр обороны США признал, что «по-настоящему раскрыть эту дверь» в вопросах сотрудничества с Россией не удалось.

Слова Картера довольно лукавы, так как именно американцы не выполнили свою часть соглашения по Сирии и тем самым сорвали перемирие и возможность политического урегулирования конфликта. Кроме того, именно с подачи США постоянно звучат голословные обвинения в адрес России о якобы совершаемых в Сирии военных преступлениях.

При этом Москва не раз указывала на то, что США фактически поддерживают террористов в Сирии и хотят использовать их для уничтожения законных сирийских властей.