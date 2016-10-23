Кабул, 23 октября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Культивирование опиумного мака, главного источника героина, в Афганистане за последние более чем 20 лет существенно возросло, сообщает 23 октября Reuters.

the3cats Наркотики

Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало свой ежегодный доклад, в котором отмечается существенное увеличение посевных площадей мака, рост которых составил на 2016 год 10%. Кроме того, на 30% возросла урожайность этих полей. Как следствие, Юрий Федотов, исполнительный директор управления, фактически признаёт провал всех усилий по борьбе с наркоторговлей.

Напомним, что после вторжения США в Афганистан в этой стране до сих пор нет мира, как следствие низкий уровень благосостояния населения, которое вынуждено заниматься производством наркотических веществ. Поэтому данные управления ООН по наркотикам и торговли не вызывают никаких удивлений, очевидно, что борьба с наркотрафиком будет невозможна до тех пор, пока в стране не наступит мир.