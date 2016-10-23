Вашингтон, 23 октября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа опроверг обвинения порнозвезды Джессики Дрейк в сексуальных домогательствах со стороны миллиардера. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте предвыборной кампании Трампа сегодня, 23 октября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Порнозвезда Дрейк на пресс-конференции заявила, что в 2006 году якобы испытала сексуальные домогательства со стороны Трампа. По её словам, миллиардер предложил ей 10 тысяч долларов за секс. Дрейк отказалась. Кроме того, Трамп без разрешения поцеловал её. Каких-либо убедительных доказательств порнозвезда не предоставила, лишь продемонстрировала фотографию, где она стоит рядом с Трампом, при этом не пояснив, как это относится к обвинениям.

Дрейк стала 11-й женщиной, которая обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах. Сексуальный скандал вокруг Трампа разразился после того, как демократы вытащили аудиозапись 11-летней давности, на которой Трамп хвастается своими сексуальными похождениями.

После этого, ряд женщин заявили, что в разные годы подвергались сексуальным домогательствам со стороны Трампа. Все они рассказывают, что миллиардер делал им непристойные предложения и иногда целовал без разрешения.

В штабе Трампа всю эту информацию отвергают и называют происками демократов. «Эта история абсолютно фальшива и смехотворна. Это еще одна попытка кампании Клинтон опорочить кандидата, который только сегодня на первом месте в трех различных опросах», — сказано в официальном заявлении штаба Трампа.

Накануне, выступая перед своими сторонниками в городе Геттисберг, Трамп заявил, что привлечет к ответственности всех женщин, которые обвиняют его в сексуальных домогательствах, так как все обвинения ложные.