Лондон, 23 октября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Партия Либеральных демократов Великобритании заявила, что британские военные тренировали пилотов ВВС Саудовской Аравии, несмотря на то, что в адрес королевства звучат обвинения в совершении военных преступлений в Йемене. Об этом накануне, 22 октября, пишет Independent.

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Напомним, саудовские ВВС нанесли авиаудар по траурной церемонии в йеменской столице Сана 8 октября. По данным ООН от этого авиаудара погибли более 140 человек, 525 человек получили ранения.

Сперва Саудовская Аравия и возглавляемая её коалиция заявили, что не имеют отношение к этому авиаудару. Но позднее, после расследования Эр-Рияд признал, что авиаудар был нанесен саудовскими ВВС, но это произошло якобы из-за «ошибочной информации».

В связи с этим представитель Либеральных демократов по иностранным делам Том Брэйк призвал министерство обороны Великобритании свернуть все военные контакты с Саудовской Аравией и прекратить обучение саудовских пилотов. «Это позор, что правительство Великобритании не только вооружает саудовских пилотов, но и тренирует их», — заявил Брэйк.