Рим, 23 октября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Итальянская береговая охрана выполнила более 20 рейдов в течение последних двух дней, 21 и 22 октября. Во время прошедших спасательных операций в акватории Средиземного моря были обнаружены и доставлены в безопасное место около 2,4 тысячи беженцев. Об этом в субботу, 22 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

Сообщается, что мигранты, пытающиеся достичь берегов Европы, находились в море, как правило, на резиновых лодках и других небольших судах. Помимо береговой службы Италии, в акциях спасения мигрантов принимали участие гуманитарные организации «Врачи без границ» и «Морской дозор», а также ирландское военно-морское судно.

Ранее «Врачи без границ» сообщили о 12 погибших переселенцев, однако, по последним данным, их число составило 14 человек.

Согласно оценкам международной организации по миграции только в текущем 2016 году при попытке достигнуть берегов Европы пропали без вести или погибли 3 100 мигрантов.