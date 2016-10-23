Рязань, 23 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Рязани. Как уже сообщалось ИА REGNUM, взрыв произошел ночью 23 октября около 4.30 мск. на улице 1-й Осенний переулок.

Brett Neilson Взрыв

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека, 13 человек пострадали (ранее сообщалось, что погибших при взрыве нет). Взрывом разрушены четыре квартиры на верхних этажах здания, частично повреждены еще 14.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Рязани, жильцы пострадавших от взрыва квартир размещаются в здании школы №3. На место выехали представители городской администрации, организуется питание эвакуированных.

По информации управления МЧС по Рязанской области, к ликвидации последствий трагедии привлечено 202 человека и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России — 131 человек и 27 единиц техники. На месте работают психологи МЧС. Управлением организована «горячая линия» по тел. (4912) 21−63−04.