Мосул, Ирак, 23 октября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» подожгли расположенный в окрестностях Мосула завод по производству серы, в результате чего по окрестностям стало расползаться облако едкого белого дыма. Кроме того, желая скрыть перемещения собственных отрядов, террористы подожгли находящиеся неподалеку нефтяные скважины, в результате чего около занятого ими города распространяются шлейфы густого черного дыма. Уже более тысячи человек обратились в медучреждения с жалобами на органы дыхания и резь в глазах, сообщает агентство Reuters.

Чёрный смог

По словам директора мосульской больницы Абдула Салама Яббоури, к медикам обращаются все больше местных жителей: детей и взрослых, а также солдат и полицейских. Большинству пациентов медики предложили кислородные маски, а также посоветовали держаться подальше от районов с высокой концентрацией серы.

«У нас было так много пациентов, что запасов кислорода практически не осталось», — сообщает медицинский помощник Саддам Ахмад.

Ядовитая дымовая завеса закрыла доступ военным к позициям боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Преимущественные ветра в регионе сменили направление на южное, и ядовитые газы распространяются в сторону Каяры, где дислоцированы иракские солдаты. Всем солдатам в качестве меры предосторожности выданы индивидуальные средства защиты.

Очевидцы говорят о том, что некоторые пожилые люди задыхаются от ядовитых испарений, не успевая оперативно покинуть зону задымления и обратиться за помощью к медикам.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Мосула террористами был подожжен фармацевтический завод.