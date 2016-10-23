Мехико, 23 октября, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Четверо человек были расстреляны неизвестными преступниками на трассе, соединяющей Мехико с северных городом Куаутемок в мексиканской провинции Чиуауа. Преступление произошло в субботу, 22 октября, сообщает информационный портал Zeta.

BenjaminNelan Стрельба

Убийство произошло около полудня на 19 километре автотрассы. На месте стрельбы найдено более 20 гильз. Вероятно, преступники преследовали своих жертв на автомобиле, а достигнув расстреляли в упор.

Федеральная трасса, ведущая от столицы к гористой северной местности в настоящий момент частично перекрыта. На месте преступления работают эксперты. Пока оперативникам не удалось установить ни личности убитых, ни напавших на них преступников. О том, что могло стать мотивом преступления, никаких мнений официальными лицами высказано не было.