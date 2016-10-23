Кале, Франция, 23 октября, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Разъяренные решением французских властей о ликвидации лагеря беженцев в районе города-порта Кале атаковали отряды полицейских, забросав их камнями. Стражи порядка ответили дубинками и слезоточивым газом, сообщает в воскресенье, 23 октября, портал Mail Online.

Athens Indymedia Слезоточивый газ

Около 50 агрессивно настроенных молодых людей набросились на охраняющих лагерь офицеров французской полиции, забрасывая стражей порядка камнями и другими подручными материалами. В ответ полицейские вынуждены были применить спецсредства: дубинки и слезоточивый газ.

Негодования мигрантов вызвало решение французских властей о закрытии лагеря и очистке прилегающей к городу территорий от возведенных «трущоб». К работам по ликвидации лагеря намерены приступить с понедельника, 24 октября. Ожидается, что процесс разбора лагеря займет не больше недели.

Более чем шесть тысяч человек, находящихся в лагере в настоящий момент, планируется разместить в специализированных приемных центрах по всей стране или отправить в соседние странны в рамках гуманитарного обмена.